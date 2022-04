UAE Team Emirates moet sprinter nog wat langer missen na val in Parijs-Roubaix

De winnaar van Bredene Koksijde Classic moet een tijdje aan de kant blijven na zijn valpartij in Parijs-Roubaix.

Pascal Ackermann brak zijn stuitbeen in Parijs-Roubaix, waardoor hij al even afwezig was. De bedoeling was om op 1 mei te hervatten, maar dat lukt niet.

Toch is UAE Team Emirates er zeker van dat het niet lang meer zal duren vooraleer de Duitser weer zal koersen, zo laat de ploeg op Twitter weten.

Ackermann moest vroeg opgeven in Parijs-Roubaix. Ook Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs reed hij niet uit.