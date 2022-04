Jon Aberasturi na zijn 2e plaats in Romandië: "Een mooi resultaat"

Jon Aberasturi van Trek-Segafredo reed gisteren naar een 2e plaats. "Met mijn inspanningen kan ik daar tevreden mee zijn."

"De 2e etappe van de Ronde van Romandië had ik aangestipt", zegt Jon Aberasturi. "In de laatste 30 km ging het heel hard. Op bepaalde momenten reed ik tegen mijn limiet aan, maar ik wist dat ik moest volhouden."

Uiteindelijk zit Aberasturi in de laatste kilometer nog voorin in het peloton. "Geraint Thomas met Ethan Hayter in zijn wiel reden me voorbij", zegt hij. "Ik wist dat ik hen moest volgen. Ondanks mijn inspanningen tijdens de finale kon ik toch nog als 2e over de streep rijden. Daar kan ik tevreden mee zijn."