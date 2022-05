Ervaren rot geeft toe: "Ik zal Ilan Van Wilder vervangen in Giro"

Ilan Van Wilder is er na een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik niet bij in de Giro d'Italia en dus zocht en vond Quick-Step een vervanger.

Die vervanger wordt uiteindelijk de ervaren Michael Morkov (37). De Deen liet dat zelf weten in een Deense podcast. Morkov Hij wordt de vervanger van Ilan Van Wilder, die onfortuinlijk ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik en daardoor de Giro aan zich voorbij moet laten gaan. Morkov kan een belangrijke rol spelen in het aantrekken van de sprints voor Mark Cavendish, want Quick-Step lijkt vooral op hem te mikken voor ritwinst. Normaliter zal de Deen de Giro niet uitrijden, want ook de Tour staat op zijn programma.