TERUG IN DE TIJD: In welke landen startte de Giro al eens eerder?

De Giro heeft voor dit jaar gekozen om opnieuw in het buitenland te starten. Dit jaar heeft Hongarije de eer om de Grande Partenza te organiseren. Maar welke landen gingen Hongarije vooraf?

Het eerste land die de eer kreeg, was San Marino. Dat was in 1965. De 1e rit vertrok in San Marino en kwam aan in Perugia. Die etappe werd gewonnen door Michele Dancelli. Tot zo ver de betrokkenheid van San Marino in 1965.

Een jaar later vertrok de Giro opnieuw in een ander land. Deze keer was dat in Monaco. Net zoals in 1965 vertrok de rit in het buitenland en ging die meteen naar Italië. De winnaar van de rit was Vitto Taccone.

In 1973 was België aan de beurt. De start was in Verviers met een proloog in de vorm van een koppeltijdrit. Die werd gewonnen door Eddy Merckx en Roger Swerts. Ook de 1e etappe vertrok nog in Verviers met koers naar Keulen. Van daaruit ging het verder richting Italië.

Een jaar later vertrok de Giro in Vaticaanstad. Natuurlijk werd er meteen koers gezet naar Italië. De aankomst was in Formia. De winst in die etappe voor Wilfried Reybrouck.

© photonews

Daarna duurde het tot 1996 vooraleer de koers weer in het buitenland vertrok. Er waren 3 vlakke etappes in Griekenland, waaronder de 1e in Athene. De winnaars waren Silvio Martinello, Glenn Magnusson en Giovanni Lombardi. Daarna volgde een rustdag en trok de Girokaravaan naar Apulië.

In 1998 was de start in Nice met een proloog, die gewonnen werd door Alex Zülle. De etappe nadien vertrok ook in Nice en kwam aan in Cuneo.

Nederland was in 2002 aan de beurt. Juan Carlos Dominguez won de proloog in Groningen. De 1e etappe vertrok ook in Groningen en zette koers naar Duitsland. Om uiteindelijk via onder meer Ans en Verviers naar Straatsburg te gaan.

In 2006 waren er eerst 4 etappes in België. Eerst was er een individuele tijdrit in Seraing. Daarna waren er nog enkele etappes in Wallonië met onder meer 2 zeges van Robbie McEwen.

© photonews

Daarna was het opnieuw de beurt aan Nederland. In 2010 waren er 3 etappes met vertrek in Amsterdam. De 3e etappe werd in Middelburg gewonnen door Wouter Weylandt.

Vanaf dan was de Grande Partenza elke 2 jaar. In 2012 was die in Denemarken, met 3 etappes in het noorden van Jutland. Onder meer Cavendish won een etappe.

Noord-Ierland was de volgende in het rijtje. Orica-GreenEDGE won de ploegentijdrit in Belfast. De andere 2 werden gewonnen door Marcel Kittel. De 3e etappe kwam aan in Dublin.

Dan was Nederland voor de 3e keer aan de beurt. Deze keer kreeg Apeldoorn de gelegenheid om de Grande Partenza te organiseren. Tom Dumoulin won de tijdrit en Marcel Kittel de 2 andere etappes in Gelderland.

© Photonews

In 2018 ging de Giro voor het eerst naar Azië. De start was in Jerusalem. Tom Dumoulin won opnieuw de tijdrit en Elia Viviani won de 2 andere ritten in Israël.

De coronacrisis zorgde ervoor dat er in 2020 geen start was in het buitenland. Hongarije ging die normaal organiseren, maar hun Grande Partenza werd uitgesteld naar dit jaar.