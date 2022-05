Update: geen breuken voor Arnaud de Lie, wel een hersenschudding

Arnaud de Lie is afgevoerd naar het ziekenhuis na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke. Dat laat zijn ploeg Lotto Soudal weten. Er zijn geen breuken vastgesteld. Hij heeft wel een hersenschudding opgelopen.

Het was schrikken om te zien hoe Arnaud de Lie in de sandwich werd genomen in de massasprint in de 1e rit van de Vierdaagse van Duinkerke en uiteindelijk ten val kwam. Hij viel letterlijk over de streep en moest naar het ziekenhuis.

"Arnaud is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht", laat zijn ploeg Lotto Soudal via Twitter weten. "Daar wordt er gecheckt of er geen blessures zijn."

🇫🇷 #4JDD



Arvid de Kleijn has been appointed as the opening stage winner after Sam Welsford was relegated due to an irregular sprint.@Arnaud_De_Lie has been taken to hospital, where a check up will reveal possible injuries. We will give an update as soon as we have it. Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) May 3, 2022

UPDATE:

Na testen zijn er geen breuken vastgesteld. Hij heeft wel een hersenschudding opgelopen. De Lie zal niet meer in de 2e etappe starten.