🎥 📷 IN BEELD: Dit was de ploegvoorstelling van de Giro in Boedapest

In Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, is op het Heldenplein de Ronde van Italië op gang getrapt met de ploegvoorstelling. Op 29 mei weten we wie de opvolger van Egan Bernal wordt.

Traditiegetrouw is er 2 dagen voor de start van een grote ronde een ploegvoorstelling. Vanavond was het die van de Ronde van Italië 2022. Ze ging door op het Heldenplein in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Er waren veel enthousiaste wielerfans aanwezig.

The teams are ready to hit the stage!



Le squadre sono pronte a salire sul palco!

EF Education in de Giro d'Italia is altijd interessant. Roze is niet toegestaan, dus in welk speciaal shirt wordt er gereden? Het is weer een fraaie uitvoering geworden! Mee eens?!



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ZlDiLkmo5c May 4, 2022

Hunting for the Maglia Ciclamino



A caccia della Maglia Ciclamino