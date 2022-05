Franse ex-renner geeft zijn favorieten voor de Giro: "Ik denk dat Carapaz en Almeida de voornaamste rollen spelen"

Carapaz, Almeida en nog enkele andere namen passeren de revue als Giro-favorieten. Een Franse ex-renner denkt toch vooral aan die eerste twee.

Cyrille Guimard, prof tussen 1968 en 1976, blikt vooruit bij Cyclism'Actu en tracht de favorieten voor de eindzege aan te duiden. "Het is moeilijk om te zeggen. Carapaz kan zich ontpoppen tot de nummer 1. Almeida bevalt me ook. En dan heb je de ploeg van Bahrein, met Poels, Landa, Bilbao. Ik denk dat zij als collectief de bovenhand kunnen nemen in deze editie, maar dat Carapaz en Almeida toch de voornaamste rollen zullen spelen."

Opvallend: Guimard noemt Simon Yates niet meteen. Toch een naam die bij velen ook bovenaan het lijstje staat. "Op dit ogenblik rijdt hij heel goed. Maar we hebben hem al eerder zien zweven, tot dan de laatste dagen van de grote ronde aanbreken."

MATURITEIT NODIG BIJ YATES

Al zal de concurrentie wel met hem rekening moeten houden. "Als hij een beetje maturiteit heeft gewonnen, en ik denk wel dat hij beetje bij beetje verstandiger is geworden, kunnen we hem bij de favorieten zetten. Maar zijn ploeg is niet de sterkste ploeg uit het peloton." Guimard voorspelt in zijn pronostiek een podium met Carapaz, Almeida en Bardet.