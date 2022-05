Indurain en Contador laten zich uit over Evenepoel: "Intelligent en grote motor" en "Laat het hem zelf eens ontdekken"

Als het aan een aantal gewezen winnaars van de Tour de France ligt, dan moeten we Remco Evenepoel de tijd geven om rustig te rijpen.

"We moeten beseffen dat Remco nog altijd een heel jonge renner is", aldus Alberto Contador bij Sporza. "Van Remco mogen we in deze fase van zijn carrière niet verwachten dat hij een grote ronde wint."

"Laat hem in de Vuelta eens zelf ontdekken hoe zijn lichaam dag per dag reageert. Het is geen drama als hij die Vuelta niet wint."

Intelligent en grote motor

Een gevoel dat ook leeft bij Miguel Indurain: "Evenepoel is nog jong. Als hij blijft groeien, kan hij een mooi palmares bij elkaar fietsen."

"Hij is intelligent, heeft een goede mentaliteit en een grote motor. Allemaal ingrediënten om grootse dingen te realiseren."