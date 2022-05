🎥 IN BEELD: Mathieu van der Poel blesseert zich bijna op het podium

Mathieu van der Poel won de 1e etappe in de Giro, maar op het podium had last van de champagne. De kurk vloog gevaarlijk tegen zijn hoofd.

Het was even schrikken op het podium toen Mathieu van der Poel op het podium stond. Hij ontkurkte de champagnefles, maar blesseerde zich daarbij bijna. Bekijk hier de beelden van het incident (opgelet de video laden kan even duren): Bron video: Discovery+