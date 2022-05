Adrie van der Poel hoopt dat zijn zoon de roze trui kan houden

Adrie van der Poel is weer een bewonderende vader voor Mathieu van der Poel. "Knap dat hij zijn favorietenrol weer waarmaakt", klinkt het bij Sporza.

Adrie van der Poel zag de ritoverwinning van zijn zoon thuis vanuit zijn zetel. "Hij zat niet ideaal en zat in de verdrukking", zei van der Poel bij Sporza. "Maar hij is op het juiste moment gegaan en hij heeft het afgemaakt. Het is knap hoe hij zijn favorietenrol telkens waarmaakt."

De 2e etappe is een tijdrit. "Zijn tijdrit zal heel goed moeten zijn om zijn roze trui te bewaren", gaat hij verder. "Hij heeft niet veel marge op de rest. Deze week heeft hij gewoon toevallig 50 km op zijn tijdritfiets gereden, maar voorheen nooit. De rit erna zal makkelijker zijn om de roze trui te verdedigen."