Lennert Van Eetvelt tweede in Flèche Ardennaise

De Flèche Ardennaise is gewonnen door de Fransman Romain Grégoire. Lennert Van Eetvelt was tweede.

De Flèche Ardennaise bracht maar liefst 3.500 hoogtemeters voor de renners. Enkele renners probeerden te ontsnappen. Een kopgroep die in de laatste 30 kilometer gevormd werd brokkelde beetje bij beetje af.

Op de klim van Renardmont wisten Lennert Van Eetvelt, Thomas Gloag en Romain Grégoire aan te sluiten bij de voorin overgebleven.

Van Eetvelt moest in de slotfase lossen, maar kon in de slotkilometer toch helemaal terugkeren. De drie sprintten voor de zege. Daarin was Grégoire de snelste, voor Van Eetvelt en Gloag.