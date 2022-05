Philippe Gilbert geniet van eindzege in Duinkerke: "En nu focus op huwelijk"

Philippe Gilbert heeft de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven en daarmee was hij heel tevreden.

De zege van donderdag riep heel wat emoties op, want het was ondertussen twee jaar geleden dat Gilbert nog een koers wist te winnen.

“Ik kende in die periode ook heel wat pech. Er was niet alleen die coronapandemie maar ook die breuk van mijn knieschijf die me een hele tijd buiten strijd heeft gezet. Ik ben altijd blijven knokken en was altijd gemotiveerd voor elke wedstrijd, of het nu een WK, een klassieker of een kermiskoers was”, zei Gilbert na afloop van de rittenkoers.

In de klassiekers kwam Gilbert te kort. “Omdat ik trainingskilometers te kort kwam en ademhalingsproblemen kende. Welke koers ik nu nog wil winnen, is een moeilijke vraag. Ik treed volgende week in het huwelijk. Ik ga me daar nu eerst op focussen. Of ik nog een Tour de France rijd, zien we later wel.”