TERUG IN DE TIJD: Wie kon in het verleden al winnen op de Etna?

Het is dit jaar de 7e keer dat de Giro de Etna aandoet. In het verleden zorgde dat telkens voor een andere winnaar.

De 1e keer was in 1967. Toen vertrok de 7e etappe in Catania. De aankomst lag in Rifugio Sapienza. De rit ging naar de Italiaan Franco Bitossi.

Jaren later, in 1989, ging de 2e etappe al naar de Etna. Deze keer lag de aankomst in Piano Bottaro. De Portugees Acacio da Silva won.

Nadien was het weer wachten tot 2011. Alberto Contador won in Rifugio Sapienza op de Etna, maar moest die overwinning teruggeven na dopinggebruik. De winst ging naar de Venezolaan José Rujano.

© photonews

De Sloveen Jan Polanc won in 2017. De aankomst lag opnieuw in Rifugio Sapienza. Polanc zat mee in de vroege vlucht en bleef enkele seconden voor op Ilnur Zakarin en Geraint Thomas.

Een jaar later ging de Giro opnieuw naar de Etna. Deze keer was de beklimming totaal nieuw in de Giro. Serra La Nave werd nooit eerder aangedaan. De Colombiaan Esteban Chaves won die etappe.

De laatste keer kwam een Girorit in 2020 aan op de Etna. De Venezolaan Jonathan Caicedo won in Piano Provenzana.