Opnieuw net niet voor Gaviria en Nizzolo in de Giro: frustratie en zorgvuldige uitvoering van tactisch plan

Fernando Gaviria en Giacomo Nizzolo werden respectievelijk tweede en derde in de vijfde Girorit. Vooral bij Gaviria was er veel frustratie.

Gaviria werd al eens derde in een rit en was met een tweede plek in Messina dus weer een tikkeltje dichter bij een ritzege. "Ik had op het einde problemen met mijn derailleur. Het was een hectische finale en ik denk dat iemand achter mij mijn wiel aantikte. Het is heel frustrerend."

Dat was duidelijk: Gaviria klopte verschillende keren op zijn stuur. "Ik kon het niet verstoppen op de streep, maar deze dingen kunnen gebeuren in de koers. Of dat me de overwinning gekost heeft? Dat weet ik niet, want Démare was heel sterk."

MOEILIJK OM AAN TE KLAMPEN

Als één iemand het gevoel van 'net niet' al vaak heeft ervaren doorheen zijn carrière in de Giro, is het Nizzolo. "Ik ben niet verrast dat sommige sprinters gelost werden op de klim. Het was moeilijk om aan te klampen. Ik had het gevoel dat het het beste was om van achteruit te komen in de sprint. Ik kwam ook met snelheid, ik denk dat het nog beter kon zijn. We moeten gewoon geduldig en vol vertrouwen blijven."