Tweede keer raak én leiderstrui voor Fabio Jakobsen in Ronde van Hongarije

Fabio Jakobsen bezorgde Quick-Step-Alpha Vinyl voor de tweede dag op rij de ritzege in de Ronde van Hongarije.

De kans dat het een sprint zou worden was opnieuw heel groot. “Uiteindelijk moet je de ontsnapping toch terugpakken”, zei Jakobsen meteen na afloop.

De hele ploeg reed de ganse dag in dienst van Jakobsen. Florian Sénéchal zette hem af voor de laatste honderden meters. “Sommige teams passeerden ons, maar we bleven bij elkaar. Toen het casino startte, wisten ik en Florian op te rukken. We raakten elkaar even kwijt, maar uiteindelijk zette hij me goed af.”

Uiteindelijk kroop hij in het spoor van de mannen van BORA-Hansgrohe om van daaruit de ritzege te pakken. Uiteindelijk kreeg Jakobsen ook de leiderstrui.