Mollema kon net als UAE-kompaan zijn landgenoot net niet kloppen: "Jumbo-Visma maakte het moeilijk"

Het werd voor Bauke Mollema een strijd tegen een landgenoot van hem. Ook UAE had een renner mee vooraan in de zevende Girorit, maar het was Koen Bouwman die zou winnen.

"We hielden de roze trui en ik had nog de kans om voor de ritzege te gaan, dus al bij al was het een goede dag", concludeerde Mollema achteraf. "Omdat we de roze trui hadden, moest ik niet te veel op kop rijden in de kopgroep met wel wat Nederlandse jongens."

Twee van die Nederlanders reden voor Jumbo-Visma, dat uiteindelijk de kaart van Bouwman trok. "Ik wist dat Bouwman vrij snel was, dus probeerde ik verschillende keren aan te vallen in de laatste tien kilometer. Maar hij zat altijd meteen op mijn wiel en Dumoulin reed voor hem in de finale. Het was dus een moeilijke situatie."

© photonews

Mollema haalde er met een tweede plek nog het maximale uit. Davide Formolo werd derde. "In de finale probeerde ik weg te geraken op de beklimming. In de afdaling probeerde ik dan opnieuw, maar het mocht niet zijn", zuchtte de Italiaan. "Jumbo-Visma had twee sterke mannen mee en maakte het moeillijk om solo weg te geraken. Ik kan zeggen dat ik mijn best heb gedaan. In de volgende rit gaan we er weer voor met Gaviria."