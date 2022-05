Soudal-CEO over Lotto-periode en opties voor volgende ploeg, wat ook team van Van der Poel of Van Aert kon zijn

Soudal zit in zijn laatste jaar als sponsor van de Lotto-ploeg. Overstappen naar Van der Poel of Van Aert hun ploeg had gekund, maar dat zal niet gebeuren. Het wordt Quick-Step, toch?

In HLN komt Dirk Coorevits, CEO van Soudal, aan het woord. Ze hadden bij Soudal op meer internationale visibiliteit gehoopt. Die leek er bij Lotto te komen door de komst van Gilbert en Degenkolb, maar zij konden het sportief niet meer waarmaken.

"Die beide heren hebben te weinig gebracht voor de contracten die ze gekregen hebben", meent Coorevits. "Met dat geld hadden we beter iets anders gedaan. Ik weet, het is makkelik zeggen. Gilbert heeft zijn knie gebroken, dat wens je niemand toe."

We zoeken een ploeg die internationale uitstraling heeft

Maar goed: Soudal wil dus internationaal 'in de picture' komen te staan. "We zoeken een ploeg die internationale uitstraling heeft, die wint en die ons mee op de kaart kan zetten." Dat moet gebeuren met sponsoring van Quick-Step, toch? Lefevere heeft al laten uitschijnen dat Soudal sponsor wordt, maar Coorevits wil het nog niet gezegd hebben.

Belgische verankering was voor Soudal geen must, maar houdt ergens wel steek. "Het is logisch, als goede Belgen, dat we eerst hebben gekeken naar ploegen die hier iets betekenen. Alpecin-Fenix, dat had ook gekund. Tadej Pogačar is de renner met de grootste uitstraling. Dat is te duur voor ons. Jumbo-Visma, met Wout van Aert: ook goed." Was dat ook te duur? "Prijs is één ding, timing iets anders."