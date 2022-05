Juan Pedro Lopez blikt vooruit op de Blockhaus: "We zullen zien of ik de roze trui kan behouden"

Juan Pedro Lopez start in de rit naar de Blockhaus als leider aan de etappe. "Of ik de roze trui kan bijhouden? We zullen wel zien", zegt hij.

Ook na de rit in Napels is Juan Pedro Lopez nog steeds leider in de Giro. "Ik had wel even schrik dat ik mijn leidersplaats zou verliezen", zegt hij. "Maar de ploeg was sterk en gaf zich volledig. Daarom kon ik de roze trui houden."

De volgende rit is een zware bergrit met aankomst op de Blockhaus. "We zullen wel zien wat die rit gaat geven", zegt Lopez daarover. "Ik ga me alleszins voor 100% inzetten, zoals ik elke dag doe. Na de rit zullen we wel zien of ik het roze nog heb. Als ik de trui nog heb, dan ben ik blij, maar als ik geen leider meer ben, dan zal ik ook blij zijn."