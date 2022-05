🎥 📷 IN BEELD: Dit was de rustdag in de Giro

In de Giro was het vandaag rustdag aan de Adriatische kust. Even een moment van rust om te bekomen van de 1e week en om naar de rest van Giro uit te kijken.

Voor wie het nog niet wist, het was vandaag rustdag in de Giro. De renners genoten in de buurt van Pescara aan de Adriatische kust van terrasje. Sommigen gingen de benen losrijden. Ook zijn er natuurlijk een aantal kopmannen die een interview gaven.

#Giro group ride cruising 😀



Team DSM coach @MarcelSieberg clearly misses the cobblestone action with all that excitement for some pavé 😂 pic.twitter.com/VT4OkoCtb2 — Team DSM (@TeamDSM) May 16, 2022

Al was er hier en daar ook wat tijd om grappen te maken.