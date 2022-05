Domenico Pozzovivo verbaast zichzelf: "Ik had nooit gedacht dat ik 6e kon zijn op de Blockhaus"

Domenico Pozzovivo is verbaasd na zijn 6e plaats op de Blockhaus. "Ik had dat nooit voor de Giro gedacht", zei hij.

Domenico Pozzovivo wordt dit jaar 40, maar hij klimt nog met de besten naar boven. Dat bewees hij gisteren op de Blockhaus met een 6e plaats.

Daarmee verbaasde Pozzovivo zichzelf: "Voor de start had ik mezelf wel ingebeeld dat ik bergop bij de 10 beste renners zou zijn en nu kon ik dat overtreffen. Ik had ook geluk met het wedstrijdverloop, want dat was ideaal voor mij. Het was een 1e grote stap naar mijn hoofddoel. Ik wil in Verona graag in de top 10 eindigen."

Domenico Pozzovivo (6th): "We demonstrated that we are also collectively strong in the mountains. This performance comforts my hope to achieve my main goal, namely a top 10 in the final ranking."



More ➡ https://t.co/jaZWFQyxjN pic.twitter.com/ubePVDGdxy — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) May 15, 2022

"En de ploeg doet het ook goed", gaat Pozzovivo verder. "We staan goed in het ploegenklassement en komen goed voor de dag in de bergen. In 2022 breken we record na record en ik ben vastberaden om op dat elan verder te gaan."