Evelyn Tuytens juicht mee met Thomas De Gendt: "Hij koerst nog te graag"

In Napels won Thomas De Gendt de 8e rit van de Giro. Zijn vrouw Evelyn Tuytens keek naar aankomst vanuit België en juichte mee. "Hij koerst nog te graag", zegt ze aan Het Laatste Nieuws.

Evelyn Tuytens is al vele jaren de vrouw van Thomas De Gendt. Toen hij in Napels de 8e rit van de Giro won, juichte ze vanuit België mee. "Die overwinning heeft hem zeker deugd gedaan", zegt ze aan Het Laatste Nieuws. "Normaal schreeuwt hij niet als hij wint. Hij voelde dat hij het nog altijd kan."

Vorig jaar na de Tour dacht De Gendt aan stoppen. "Hij dacht dat hij echt te oud was", gaat Tuytens verder. "Hij is op een leeftijd gekomen dat hij aan zichzelf begint te twijfelen. Ook dat de kinderen vragen beginnen te stellen, omdat hij altijd zo lang weg is, maakt het moeilijker. Maar na de Tour zijn we op vakantie gegaan en dat heeft hem echt deugd gedaan. Hij heeft daar beseft dat hij nog altijd graag koerst."