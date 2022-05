🎥 Dokter van Intermarché komt met update over Girmay

Biniam Girmay won de tiende etappe van de Giro, maar op het podium liep het helemaal verkeerd door een kurk die in zijn oog knalde.

Girmay stond na de podiumceremonie de pers niet meer te woord. Hij stapte in de ambulance, omdat hij niet meer kon zien door zijn ene oog.

“We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gekomen, hier is hij goed behandeld geweest. Hij had een bloeding in de voorste oogkamer”, laat Intermarché-Wanty-Gobert-ploegdokter Piet Daneels weten.

“Zo'n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf, maar het is belangrijk dat dit wordt opgevolgd. Op dit moment is het beter. Hij ziet terug. Maar om te beslissen of hij morgen start, daar zal nog een nacht moeten overgaan.”

