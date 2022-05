Alberto Dainese komt als een duiveltje uit een doosje en wint massasprint Giro

Alberto Dainese heeft de 11e rit in de Giro gewonnen. Hij was in de massasprint de snelste in Reggio Emilia.

De 11e etappe ging van Santarcangelo di Romagna naar Reggio Emilia. De rit was 203 km lang, liep door de Povlakte en was daardoor biljartvlak. Meteen kozen Luca Rastelli en Filippo Tagliani voor het hazenpad. Hun maximale voorsprong was bijna 5 minuten. De sprintersploegen begonnen zich te organiseren om rustig de voorsprong te verkleinen, maar dan was er opeens waaiergevaar. Verschillende ploegen zetten zich op kop en de vroege vlucht was al iets over halfweg gegrepen. Na enkele kilometers keerde rust terug en Dries De Bondt zag zijn kans schoon om een solo op te zetten. Al snel fietste hij een voorsprong van ruim anderhalve minuut bijeen. De sprintersploegen zetten zich weer op kop van het peloton en de voorsprong begon snel te slinken, maar De Bondt bleef vechten voor elke seconde en hij werd op iets meer dan een kilometer van de streep gegrepen. In de massasprint zette Arnaud Démare als 1e aan. Fernando Gaviria ging er al snel over en leek lange tijd te winnen, maar Alberto Dainese ging in de laatste meters er nog over. Juan Pedro Lopez blijft leider.