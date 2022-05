De Giro keert terug naar de Passo del Bocco waar Wouter Weylandt overleedt: "Hij was een stralende, rustige jongen die altijd lachte"

De Giro keert vandaag terug naar de Passo del Bocco. Daar overleedt Wouter Weylandt 11 jaar geleden na een zware val. Sporza sprak met enkele renners die toen in het Giropeloton zaten.

De Passo del Bocco ligt vandaag op het parcours op de Giro. Het is de 1e keer sinds 2011 dat de Giro daar nog eens komt. De 1e keer sinds het overlijden van Wouter Weylandt. Sporza sprak met enkele renners die toen ook in het peloton zaten.

"Ik krijg nog steeds koude rillingen als ik erover denk of erover praat", zegt Jos van Emden. "Ik reed die dag helemaal achteraan en zag hem daar liggen. Verschikkelijk gewoon. Wellicht het dieptepunt van mijn carrière. Ik hoop dus dat ik niet te veel aan hem zal denken vandaag. Zoals ik al zei, ik krijg daar nog steeds koude rillingen van."

EERBETOON

"Het was een loodzwaar hoofdstuk in het wielrennen", herrinert Domenico Pozzovivo zich nog. "Ik denk dat het voor iedereen een zwarte bladzijde was, die moeilijk kon omgeslagen worden. Het is vele dagen mentaal moeilijk geweest." Vincenzo Nibali treedt hem daarin bij: "We wisten pas na de finish dat er iets ernstigs gebeurd was. Er waren daar geen journalisten. Er was geen muziek."

"De dag nadien was een eerbetoon aan hem", zegt Nibali. "We hebben hem toen zo goed mogelijk proberen te herdenken, wat we nog steeds doen." Pozzovivo: "Dat eerbetoon was zo ondraaglijk en die leek eindeloos. Niemand kon zich de pijn van zijn familie inbeelden. Ik zal Wouter herinneren als een rustige, stralende jongen en iemand die altijd lachte."