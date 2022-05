OVERZICHT: De beloftevolle carrière van Wouter Weylandt

Vandaag keert de Giro terug naar de Passo del Bocco waar Wouter Weylandt 11 jaar geleden overleed. Wij komen nog eens terug hoe zijn carrière eruit zag.

In 2004 kwam Wouter Weylandt terecht in de ploeg van Patrick Lefevere. HIj was toen nog belofte en liet al wat van zijn talent zien. Hij won de GP Waregem en reed naar het podium tijdens Parijs-Roubaix voor beloften.

Een jaar later kreeg Weylandt te kampen met klierkoorts. Pas op het einde van het seizoen kwam hij terug in competitie. Hij won nog de GP Briek Schotte. 2006 was zijn 1e volledige jaar bij de profs met enkele ereplaatsen in onder meer Nokere Koerse en het puntenklassement in de Ronde van Polen.

SPRINTER

In 2007 won Weylandt zijn 1e profkoersen. Een rit in de Driedaagse van West-Vlaanderen, in de Ronde van België en de Eneco Tour. Om er maar enkele te noemen. Hij reed met de Vuelta voor het eerst een grote ronde in 2008. Ook won hij meteen een rit in die Vuelta. Eerder dat jaar had hij al Nokere Koerse gewonnen.

De GP Le Samyn won hij in 2009 en in 2010 won Weylandt zijn 1e etappe in de Giro. Dat was in Middelburg. Op het einde van dat jaar verliet hij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij ging naar het nieuwe Luxemburgse team Leopard Trek. Hij was daar 2e sprinter binnen de ploeg en in de Giro van 2011 zou hij meesprinten in de massasprints. Tot die fatale val kwam. Daardoor stopt de carrière van een beloftevolle renner veel te vroeg.