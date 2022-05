Nederlander trachtte met late aanvallen Jumbo-Visma ritzege te bezorgen: "Gaan nog kansen komen deze Giro"

Jumbo-Visma moet in de Giro voor ritzeges gaan. Bijna was een tweede ritzege behaald, na de eerdere triomf van Koen Bouwman.

In de twaalfde etappe reed Gijs Leemreize naar een derde plek, nadat hij op pad ging met Oldani en Rota. "Dit was voor mij het hoogst haalbare. Ik wist dat ik op het eind iets moest proberen, want als ik zou sprinten, zou ik sowieso derde worden. In de laatste kilometer probeerde ik het twee keer in de hoop dat ze naar elkaar zouden kijken, maar jammer genoeg dichtten ze het gat."

Leemreize volgde tijdens de koers de raad van ploegmaat Pascal Eenkhoorn op. "Toen Rota ging, zei Pascal: ‘Dit is een goed moment om te gaan’. Toen ben ik er samen met Oldani achteraan gegaan en dat pakte perfect uit. Achteraf had ik misschien iets eerder een poging moeten wagen om solo te gaan, maar ik kon niet echt pokeren omdat de achtervolgers op veertig seconden zaten."

Zulke prestaties geven me veel vertrouwen

Nadat hij eerder al eens zesde eindigde in een rit volgde nu dus een derde plek: Leemreize toont zich in de Giro. "Het gaat lekker tot nu toe en ik heb het gevoel dat ik niet veel slechter word. Zulke prestaties geven me veel vertrouwen en ik weet nu dat de grote rondes me goed liggen. Als ik deze lijn kan doortrekken, gaan er zeker nog kansen komen deze Giro."