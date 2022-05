Het huiswerk over de zaak rond Toon Aerts is bij de UCI ingediend: "We wachten nog op duidelijkheid"

Het is al een tijd stil rond Toon Aerts sinds zijn dopingtest met afwijkende waarden. "We hebben ons huiswerk ingediend bij de UCI en we wachten nu op duidelijkheid", zei ploegleider Sven Nys aan Sporza.

Half februari kwam er plots het nieuws dat Toon Aerts afwijkende waarden vertoonde bij een dopingtest. Eind mei weet hij nog altijd niet hoe het nu verder moet.

"We weten ook nog niet hoe het zit met het B-staal", zei Sven Nys aan Sporza, ploegleider bij Baloise-Trek Lions. "We hebben een team samengesteld om Aerts te ondersteunen en hebben ons huiswerk ingediend bij de UCI. Nu is het wachten op hoe en wat zij zullen reageren. Op dit moment kan ik er niet meer over zeggen."

"Aerts traint wel weer en hij heeft een iets moeilijkere periode kunnen afsluiten", ging Nys verder. "Hij houdt zich klaar om terug te keren in competitie van zodra het kan. Ook is het niet evident om ermee om te gaan. Hij wordt toch anders bekeken, terwijl je zelf vindt dat je niets verkeerd hebt gedaan. Hopelijk is deze periode snel achter de rug."