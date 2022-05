Evenepoel heeft al een les getrokken over wat hij wel of juist niet wil doen in Vuelta: "Dat is verleden tijd"

Evenepoel sprak met de media in aanloop naar zijn deelname in de Ronde van Noorwegen. De Vuelta is zijn grote doel in het tweede seizoensdeel.

U kunt HIER al lezen waar Evenepoel in zijn geheel zowat de nadruk op legde. In HLN geeft Evenepoel ook te kennen dat hij elke dag naar de Giro gekeken heeft en al lessen getrokken heeft over hoe hij het straks in de Vuelta wil aanpakken.

"Die tussenspurts voor één seconde, dat is wel verleden tijd", verwijst Evenepoel naar zijn tussenspurt tegen Bernal in de Giro van 2021. "In de toekomst ga ik midden in het pak kijken wie die sprints wint. In mijn binnenste zal ik eens lachen met wat die zotten uitsteken, maar dat ga ik zelf niet meer doen. Dat zijn krachten die je weggooit."

KRACHTEN SPAREN

"In een grote ronde moet je je zo veel mogelijk sparen", weet Evenepoel inmiddels. "Dat zijn wel zaken die ik geleerd heb door de Giro of de Ronde van het Baskenland te rijden, of door nu naar de Giro te kijken. Hopelijk kan ik dat straks zo goed mogelijk omzetten in de Vuelta."