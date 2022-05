Remco Evenepoel op zoek naar alweer een nieuwe overwinning: alles wat u moet weten over Ronde van Noorwegen

Als Remco Evenepoel aan de start staat, mikt hij meestal op de overwinning. De Ronde van Noorwegen is zeker geen uitzondering.

De Ronde van Noorwegen is een wedstrijd uit de ProSeries. Als Remco Evenepoel daar present tekent, is hij het aan zijn status verplicht om voor de overwinning te gaan. Elke kans grijp je immers best aan. Het is een rittenkoers van zes dagen: dat past perfect in het kraam van Evenepoel. De mogelijkheid om deze wedstrijd voor het eerst op zijn palmares te zetten, kan voor een extra prikkel zorgen.

Wat hebben die zes ritten door Noorwegen dan te bieden? Vertrekken doen de renners vandaag in Bergen, waar in 2017 het WK plaatsvond. Op de eerste oplopende aankomst in Voss mogen de punchers en misschien zelfs ook klimmers meteen hun kaarten op tafel leggen.

© photonews

Een dag later staat een hele lange klim op het programma, weliswaar op ruime afstand van de finish. Kunnen de snelle mannen hier overleven of nog terugkeren, om dan voor de zege te sprinten? De derde rit heeft Evenepoel zeker aangekruist, met de slotklim naar Stavsro. Een mooie kans om een slag te slaan in het klassement. De volgende dag zal het koffiedik kijken zijn wie aan het feest is: de punchers of de sprinters?

In de rit van Flekkefjord naar Sandnes gaat het de hele tijd op en af. Uitkijken hoezeer dat in de benen kruipt, een dag voor de beslissende slotetappe van en naar Stavanger. In de lokale ronde moeten de renners drie keer de Grisabakken over. Daar mag Evenepoel zich zeker niet laten verrassen, wil hij de eindzege op zak steken.

© photonews

En wie zijn dan zijn grootste concurrenten? Ethan Hayter is een man die ook wel kan meedoen voor een zege in een korte rittenkoers. In het verleden streed hij zo al tegen Van Aert en nu mag hij dat tegen Evenepoel doen. Hayter is vooral een sprinter, maar kan op een sterke dag ook bergop overleven. Al kan Ineos ook altijd de kaart van Geoghegan Hart trekken in de zware etappes.

Ineos vaardigt opnieuw een sterke ploeg af, want ook Magnus Sheffield is van de partij. Een renner die op de meest uitdagende parcoursen in Noorwegen ook heel ver kan geraken, is Jay Vine van Alpecin-Fenix. Vanuit Belgisch oogpunt is het naast de aanwezigheid van Remco Evenepoel ook uitkijken naar wat Cian Uijtdebroeks kan in deze wedstrijd.

Er is uiteraard nog meer dan de strijd om het klassement alleen. Rappe mannen als Alexander Kristoff, Mads Pedersen en Sam Welsford zullen met mekaar de strijd aangaan voor ritzeges. Al is geeen enkele etappe helemaal vlak. Dat maakt dat vooral voor Pedersen en Hayter er kansen liggen om naar een zege te sprinten, al zal Kristoff er alles aan doen om voor eigen volk niet te plooien.