Jean-Luc Vandenbroucke, oud-ploegleider van Lotto Soudal, in ziekenhuis

Jean-Luc Vandenbroucke is opgenomen in het ziekenhuis. Hij is oud-ploegleider van Lotto Soudal.

In het ziekenhuis van Moeskroen werd Jean-Luc Vandenbroucke opgenomen. HIj kwam ten val tijdens een recreatieve fietstocht. Daarbij brak hij 6 ribben en zijn sleutelbeen. Jean-Luc Vandenbroucke was in de vorige eeuw ploegleider bij Lotto Soudal. In de jaren '70 en '80 was hij ook profrenner. HIj won 2 keer de Vierdaagse van Duinkerke, de Driedaagse De Panne-Koksijde, een rit in de Vuelta en Parijs-Tours.