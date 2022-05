🎥 Mathieu van der Poel richt zich volop op afsluitende tijdrit in de Giro gaat nu dan toch even energie sparen

Energie sparen, dat is wel het laatste dat Van der Poel in de Giro tot dusver heeft gedaan. De tijdrit op de slotdag is wel iets voor hem. In de dagen vooraf wil hij het dus toch iets rustiger aan doen.

"Ik ga nu wel proberen om wat zuinig te doen", kondigt Mathieu van der Poel in Italië zijn koerswijziging aan. "Die tijdrit van zondag is misschien wel iets dat ik moet aankunnen", verwijst hij naar de rit tegen de klok in Verona. "Dan moet ik niet te veel energie vergooien." Betekent dat dat Van der Poel vrijdag en zaterdag niet zal meespringen met een ontsnapping? "Dat kan ik niet beloven", lacht Van der Poel. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan. "De dag voor de tijdrit ga ik dat sowieso niet doen", verzekert de voormalige rozetruidrager. Afwachten maar of Mathieu van der Poel zich zal kunnen bedwingen eens de volgende ritten op gang komen. En tot wat hij dan in staat is op zijn tijdritfiets op de laatste dag van de Giro.