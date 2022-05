🎥 VIDEO: Koen Bouwman wint na een tumultueuze sprint, Richard Carapaz blijft leider

De eindsprint van rit 19 verliep tumultueus. Uiteindelijk won Koen Bouwman de rit. In de achtergrond kon Richard Carapaz zijn roze trui met succes verdedigen.

Het was opvallend op het einde van de 19e rit van de Giro. De sprint met 5 verliep zeker niet vlekkeloos. Uiteindelijk won Koen Bouwman van Jumbo-Visma voor Mauro Schmid van Quick Step-Alpa Vinyl. Minuten later kwamen Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa samen over de streep. Carapaz blijft zo leider.

Beelden van de laatste 100'en meters (opgelet: het kan even duren tot de video volledig geladen is):

Bron: Discovery+

Als we de sprint nog eens goed bekijken, zien we dat Bouwman als 1e de laatste bocht wil ingaan. Daarbij brengt hij Schmid wat uit zijn lood, waardoor die de bocht wat breder neemt. Daardoor gaan Attila Valter en Andrea Vendrame rechtdoor in dezelfde bocht. Gelukkig kan iedereen recht blijven.

Beelden van de sprint: (opgelet: het kan even duren tot de video volledig geladen is):

Bron: Discovery+