Brian Holm over wie als sprinter mee naar de Tour mag: "Ik denk dat velen voor Fabio Jakobsen zullen kiezen"

Het is al enkele maanden vraag: wie gaat als sprinter voor Quick Step-Alpha Vinyl mee naar de Ronde van Frankrijk. Fabio Jakobsen of Mark Cavendish? "Ik denk dat de meeste ploegen Jakobsen zullen kiezen", zei Brian Holm aan het Deense Flobikes.

Fabio Jakobsen of Mark Cavendish in de Tour? Dat is de vraag die Quick Step-Alpha Vinyl zich al het hele seizoen stelt. Brian Holm gaf aan het Deense Flobikes zijn mening daarover.

"Het is niet makkelijk voor Cavendish, omdat hij voor ons team rijdt", zei Holm. Holm en Cavendish zijn trouwens goede vrienden. "Cavendish zou het record van Eddy Merckx kunnen breken, maar hij had dat vorig jaar al kunnen gedaan hebben. Hij heeft het toen in de spurt op de Champs Elysées verprutst, maar dat is het leven."

"Het probleem voor Cavendish is dat Jakobsen de toekomst is van de ploeg", ging Holm verder. "Ik denk uiteindelijk dat de meeste ploegen Jakobsen zouden kiezen. Laat ze 3 keer tegen elkaar sprinten en Jakobsen wint 2 keer."