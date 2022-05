Koen Bouwman wint 19e rit in de Giro en verzekert zich van de bergtrui

Koen Bouwman heeft de 19e rit in de Giro gewonnen het is zijn 2e etappezege. Ook verzekerde hij zijn bergtrui. Richard Carapaz blijft leider.

Al vroeg in de etappe kon de vroege vlucht al wegrijden. Die vroege vlucht bestond uit 12 renners met onder meer Fernando Gaviria, Koen Bouwman, Magnus Cort Nielsen en Edward Theuns. De voorsprong groeide snel en al snel werd duidelijk dat ze een goede kans hadden voor de ritzege. Ze kregen al snel 11 minuten.

In het peloton zette Bora-Hansgrohe zich op kop. Ze trokken het tempo de hoogte in, maar de kopgroep kon hun voorsprong behouden. Ook deed Bouwman een uitstekende zaak voor de bergtrui. Hij kwam als leider in dat klassement elke keer als 1e boven op de beklimmingen onderweg.

Op de Kolovrat, ondertussen waren de renners al in Slovenië, werd de kopgroep kleiner. Er bleven nog 4 renners over. Op de top van die klim verzekerde Bouwman zijn bergtrui en in de afdaling van dezelfde klim kon Andrea Vendrame terugkeren bij de koplopers.

Op de slotklim was er in de kopgroep de ene aanval na de andere, maar ze moesten sprinten voor de zege. Daarin was Bouwman de snelste. Al was de sprint tumultueus. In de laatste bocht gingen een paar renners rechtdoor. In de groep der favorieten bleven enkel Richard Carapaz, Mikel Landa en Jai Hindley over. Zij kwamen samen binnen en zo blijft Carapaz leider.