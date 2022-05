Commentatoren komen met al te gekke scenario's over 'afteller' met blauwe vinger: "Nagellak, zie je hem daartoe in staat?"

In de Giro d'Italia was er tijdens de eerste tijdrit heel wat te doen over de startseingever, die bij elke renner in beeld kwam. En ook tijdens de slottijdrit in Verona was het weer raak.

Tijdens de eerste tijdrit had de man die de laatste seconden aftelt bij elke starter op het startpodium een opvallend blauwe vinger/nagel.

Bij de slottijdrit hing er rond die vinger ... een pleister. En dat hadden de commentatoren van Eurosport dan ook opgemerkt.

Meerdere scenario's

"Er zijn meerdere scenario's mogelijk: of het is een fervente klusser en er is nu opnieuw iets gebeurd, of die blauwe nagel is eraf gevallen en daarom is er nu een pleister over."

"Of er is reactie gekomen dat het niet oogt om dat zo in beeld te brengen en dat het gaat over het zicht van de kijker. Nagellak, zou dat kunnen? Zie je de afteller daartoe in staat?"