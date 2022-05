Van der Poel ooit voor een klassement in een grote ronde? Nederlander komt zelf met grappig antwoord

Mathieu van der Poel reed een knappe Giro d'Italia en liet zich in meerdere ritten op meerdere diverse parcoursen zien.

Rest de vraag: kan hij in de toekomst ook voor een klassement gaan in een grote ronde, of zal hij nooit met de echte klimmers meekunnen?

Wout van Aert heeft de voorbije jaren laten zien dat je als klassieke renner heel ver meekan in een grote ronde.

Top 100 moet haalbaar zijn May 27, 2022

Maar: er is natuurlijk nog een verschil tussen top-30 rijden en echt meestrijden voor de eindzege. Het was dan ook de vraag in een Nederlandse podcast.

Van der Poel zelf kwam met een kwinkslag via de sociale media meteen met een antwoord: "Top 100 moet kunnen."