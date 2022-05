🎥 Droomscenario voor Gullegem Koerse: bedrijvige Remco Evenepoel knalt solo naar de overwinning

Bij de organisatie van Gullegem Koerse kirden ze van plezier door de aanwezigheid van Remco Evenepoel. Die toonde zich ook meteen bedrijvig in de kermiskoers van achttien ronden van 9,5 kilometer. Evenepoel ging op pad met ploegmakker Stijn Steels, Sasha Weemaes en de onbekende Tom Portsmouth.

Nadat een grote groep op zoek ging naar de leiders, was de samensmelting een feit: zo kwam de nieuwe kopgroep van 17 man tot stand. Die bouwde een voorsprong uit van meer dan drie minuten: de winnaar zat dus vooraan. Evenepoel was niet van plan om het te laten stilvallen en hield er met enkele versnellingen de schwung in.

.@EvenepoelRemco is alone at the front with a 15-second gap going into the last lap of #GullegemKoerse. pic.twitter.com/rAW5602Ov8