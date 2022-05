Intermarché-Wanty Gobert schept duidelijkheid over Girmay en de Tour de France

Manager Jean-François Bourlart heeft grote plannen met Biniam Girmay.

Biniam Girmay moest de Giro verlaten nadat hij op het podium een kurk in zijn oog schoot. “Wat hem in de Giro is overkomen is jammer, want hij had nog een of twee etappes kunnen winnen”, zegt Bourlart aan Radio Peloton Podcast.

De Tour de France is op dit moment geen optie. “Het is waar dat sommige sponsors dat zouden willen, maar het is aan mij om hen uit te leggen waarom dat geen goed idee zou zijn. We gaan geen risico's nemen of druk op hem uitoefenen. We zullen ambities hebben om de Tour en de groene trui te winnen, maar niet in 2022. Het zou geen cadeau zijn om hem nu in de Tour te zetten.”

Want Intermarché mikt wel degelijk hoog met Girmay. “We kennen zijn grenzen nog niet. Ik begin te dromen dat hij de vijf monumenten kan winnen, evenals etappes in alle grote rondes. Aan de andere kant, we zetten hem niet onder druk om te winnen, we leggen geen druk op hem om dit jaar wereldkampioen te worden. Met zo'n kerel hoef je je niet vast te pinnen op doelstellingen. Als hij goed is, komt het vanzelf. Een renner als hij, die wint, helpt om de sponsors aan te trekken. Het is makkelijker om financiële partners te vinden als je iemand als Bini in het team hebt.”