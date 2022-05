OFFICIEEL: 21-jarige Brit al derde jong talent dat Israel-Premier Tech van opleidingsteam overhevelt naar WorldTour

Mason Hollyman koerst nu nog voor Israel Cycling Academy, zoals de eliteploeg vroeger heette. Anno 2022 is dat de naam van de opleidingsploeg. Hollyman zet in 2023 de stap naar de WorldTour-ploeg. Dat gaat dus zijn eerste profjaar worden. De Brit tekende een contract bij Israel-Premier Tech voor twee jaar.

2023 I 2024



We are thrilled to welcome Mason Hollyman to IPT on a 2-year deal



"It's a dream come true to be turning pro with Israel – Premier Tech!"



