Thibau Nys wil knopen doorhakken: "Misschien wel de laatste keer"

Thibau Nys won afgelopen weekend in Luxemburg de Fleche du Sud, zijn eerste eindzege in een rittenkoers.

Thibau Nys schreef de koninginnenrit op zijn naam en dat bleek achteraf voldoende om de eindrangschikking naar zijn hand te zetten.

“De eerste twee dagen was het moeilijk om verschil te maken”, vertelt Nys bij DirectVelo. “Al bij al is de Fleche du Sud een perfecte wedstrijd voor veldrijders. De beklimmingen zijn niet te lang. Ik hoop op mijn best te zijn in Dwars door het Hageland en in de Ronde van België. Dat zijn de twee doelstellingen van mijn wegcampagne, al ligt de Tour de l'Avenir mij ook nauw aan het hart.”

Vanaf doen verlegt Nys de focus naar het crossseizoen, maar toch lijkt hij knopen te willen doorhakken. “Mijn doel is om een volledig veldritseizoen te draaien, maar misschien is dat voor de laatste keer omdat de weg steeds zwaarder weegt. Ik doe mee aan het WK bij de beloften, waar ik wereldkampioen wil worden. Het idee is vervolgens om eerder op de weg te beginnen.”