Deceuninck maakt zich op als shirtsponsor en kijkt vooral naar het bredere aspect en de lange termijn

Het was al geweten dat Deceuninck shirtsponsor wordt van Alpecin-Fenix. Het Nieuwsblad sprak met Deceuninck.

Vanaf de Tour heet Alpecin-Fenix Alpecin-Deceuninck. Deceuninck stond al als sponsor op de achterkant van de broeken en wordt shirtsponsor. Eerst wou Deceuninck de ploeg beter leren kennen en dat is goed verlopen, vertellen ze in een interview aan Het Nieuwsblad. Vooral dat het een ambitieus Belgisch team is dat ook internationaal wil scoren, speelt mee. En ook dat ze willen scoren op alle terreinen. Met het geld dat ze inbrengen zal de ploeg een stap vooruit kunnen zetten volgens Deceuninck.

Deceuninck koos voor een verbintenis van 3,5 jaar. De lange termijn. Om zo naambekendheid te krijgen, want ze beseffen daar dat dat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Daarom ook dat ze ervoor kiezen voor het eerst in de Tour als shirtsponsor aanwezig te zijn. Ook een figuur als Mathieu van der Poel speelt daarin mee. Het bedrijf denkt dat in de toekomst de naam van hun bedrijf zal geassocieerd worden met van der Poel.

LIMIETEN

In het interview kwam Deceuninck ook nog eens terug op de overstap. De ploeg van Patrick Lefevere wou een weg inslaan met doelen die voor Deceuninck niet realistisch en bereikbaar zijn. Deceuninck wil vooral de focus op het bredere verhaal. Ook voor de budgetten botste Deceuninck op zijn limieten. Lefevere wou meer voor een eindzege in een grote ronde gaan en de budgetten daarvoor zijn te groot voor Deceuninck.