Lennert Van Eetvelt grijpt de macht in de Vredeskoers, andere Belg staat 6e

Lennert Van Eetvelt heeft de macht gegrepen in de Vredeskoers. Hij won de koninginnenrit. Ook Toon Clynhens liet zich opmerken met een 5e plaats in de daguitslag.

In Tsjechië is de Vredeskoers voor de beloften aan de gang. De 3e rit stond al op het programma. Het was een stevige bergetappe van bijna 135 km. Het vertrek was in Bruntál. De aankomst lag boven in Douhlé Stráně, na een stevige klim in 2 trappen.

Er was een vroege vlucht, maar het was al snel duidelijk dat de slotklim alles zou bepalen. Op de slotklim werd het peloton kleiner en kleiner. Uiteindelijk maakten enkele renners nog kans op de overwinning. Daarbij hoorden ook Lennert Van Eetvelt en Toon Clynhens.

Op de laatste stroken reden 3 renners naar de streep. In de spurt was Van Eetvelt de snelste. Hij nam daardoor ook de leiderstrui over van de Tsjech Pavel Bittner. Van Eetvelt heeft nu 13 seconden voorsprong op de Australiër Rudy Porter. Clynhens werd 5e in de rit, op 6 seconden van Van Eetvelt. In het klassement staat Clynhens 6e op 27 seconden.