Na Remco's aanzoek: "Ontroerd door zege in Luik" en "Trouw zal in winter moeten, rekening houdend met zijn seizoen"

Het gaat Remco Evenepoel voor de wind. Sportief, maar ook privé. Een trouw staat ook op het programma in de toekomst. Remco kondigde zijn verloving met 'Oumi' eind april aan.

"Zijn aanzoek kwam vrij onverwacht eind december", vertelt 'Oumi' Rayane in Nina. "We waren in Spanje. Die dag zei hij: 'Kom 's even naar het terras'. Daar begon hij een brief voor te lezen. Over hoe we elkaar ontmoet hebben, over hoe hij had ingezien dat ik de vrouw van zijn leven ben. Op het einde ging hij op zijn knie. Ik stond daar met mijn mond open."

Het koppel hield het dan nog even geheim voor de buitenwereld. "We hebben het pas een paar maanden later op Instagram gepost, we wilden het eerst persooonlijk vertellen aan wie belangrijk is." En dus valt er nu een trouw te regelen. "Welk jaar weten we nog niet, maar het zal sowieso in de winter moeten, rekening houdend met zijn seizoen."

EERSTE KEER AL RAAK IN LUIK

Ook 'Oumi' zit dus steeds met de wielerkalender in het hoofd. Ze was er onlangs bij, bij die grote triomf van Remco Evenepoel in Luik. "Luik-Bastenaken-Luik wilde hij ooit eens winnen, zei hij. Ik had niet verwacht dat het van de eerste keer zou lukken. Ik was ontroerd. Mensen zien het eindresultaat, maar vergeten de lange aanloop ernaartoe. Die ken ik wél, waardoor zo'n overwinning des te intenser aanvoelt."