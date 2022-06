Ook voor Brussels Cycling Classic lijkt huiswerk af: Alpecin met Merlier, IWG met Kristoff en Quick-Step met collectief

Dit weekend is het de terugkeer van de koers naar Vlaanderen, met zaterdag eerst de Heistse Pijl. Het selectienieuws voor die wedstrijd kon u eerder al lezen op Wielerkrant. Zondag volgt dan de Brussels Cycling Classic. Ook bij die eendagskoers weten de meeste ploegen waar ze aan toe zijn.

Zo hebben Alpecin-Fenix, Quick-Step Alpha Vinyl en Intermarché-Wanty-Gobert hun selectie voor de Brussels Cycling Classic bekendgemaakt. Wat opvalt is dat Quick-Step het zonder uitgesproken kopman doet die rijp is voor winst. Wellicht wil het verschillende kaarten uitspelen. Bij Intermarché rekenen ze vooral op Kriistoff, al kan het ook aanvallend koersen.

Geselecteerden Quick-Step: Ballerini, Keisse, Steels, Van Lerberghe, Van Tricht, Vernon, Vervaeke.

Geselecteerden Intermarché: Claeys, A. De Gendt, Hermans, Kristoff, Petit, Van der Hoorn, Vliegen.

Bij Alpecin-Fenix zit het iets anders in mekaar. Tim Merlier, die de wedstrijd won in 2020, keert terug uit blessure. Bij Alpecin zullen ze er dus alles aan doen om het te laten uitdraaien op een massasprint, waarin het dan alles op Merlier kan zetten.

🇧🇪 #BCC22@MerlierTim has recovered from his injury and is ready to race again at the Brussels Cycling Classic, which he won two years ago.



Have a look at our lineup 🔵🔴 pic.twitter.com/LFYuykPyyH