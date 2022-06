Sportief manager over verwachtingen Jumbo-Visma en Van Aert in Dauphiné: "Wout zeker op zoek naar ritwinst"

De Tour, dat is het hoofddoel. Maar wat willen Wout van Aert en Jumbo-Visma in de Dauphiné dan juist zal bereiken? Daar geeft de sportief manager het antwoord op.

Jumbo-Visma gaat zich zeker niet wegsteken om de tegenstand een rad voor de ogen te draaien, verzekert Merijn Zeeman in Het Laatste Nieuws. "Ik hou er niet van om ons te verstoppen. Als je met Rogličnaar een rittenkoers gaat, ben je bij de favorieten. We gaan voor de eindwinst. Ook voor Wout van Aert geldt dat hij nooit zomaar meerijdt. Hij gaat zeker op zoek naar ritwinst."

NIET ELKE DAG CONTROLEREN

Wel is het zo dat Van Aert dit jaar groene ambities koestert in de Tour, een opmerkelijk verschil met voorgaande seizoenen. Dat heeft ook gevolgen voor de Dauphiné. "Dat vraagt een andere voorbereiding. We gaan niet elke dag de koers controleren om op een sprint aan te sturen voor Wout. Hopelijk komt het wel een keer tot een massasprint waar hij ook kan winnen."

Om daarna in de Tour héél hoog te mikken. Zowel Van Aert als de rest van de ploeg koestert die hoop. "Straks gaan we de Tour in met Roglič en Vingegaard voor het klassement en Wout van Aert voor het groen. Geel en groen in de Tour, dat zou voor ons een droomscenario zijn."