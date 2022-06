VOORBESCHOUWING: Wie zit in de Dauphiné al op schema met het oog op de Tour?

Het Critérium du Dauphiné start vandaag. Traditioneel gebruiken de renners die koers als voorbereiding op de Tour. Wie zal na de Dauphiné kunnen zeggen dat hij op schema zit? En wie kan Richie Porte als winnaar opvolgen?

Het parcours van de Dauphiné is vaak gelijkaardig als die van de Tour. Er zijn bergen die in het verleden al in de Tour zijn gebruikt. Ook zijn er beklimmingen die ze eerst in de Dauphiné willen uittesten. Dan zijn er ook ritten in de Dauphiné die heel goed lijken op een Tourrit een maand later. Zo is er op de voorlaatste dag de rit naar Vaujany. Onderweg moeten de renners over de Galibier en de Croix de Fer. Een rit die goed lijkt op de 12e rit van de Tour, maar dan met aankomst op Alpe d'Huez.

Die voorlaatste rit is trouwens de koninginnenrit in de Dauphiné. Een dag later is er ook nog een stevige bergetappe, maar daar gaan ze niet zo hoog. Ze passeren daar wel de Colombière en de aankomst ligt boven op Plateau de Solaison. Voor het slotweekend zijn de etappes eerder afwisselend. Er zijn kansen voor sprinters, maar ook voor baroudeurs. Elke dag moet er wel geklommen worden. Behalve in de 4e rit. Dan is er een vlakke tijdrit van bijna 32 km.

In de Dauphiné is het ook altijd uitkijken naar de klassementsrenners. Wat kan Primoz Roglic? En hoe zal Jumbo-Visma koersen, terwijl er ook Jonas Vingegaard is? Bij INEOS Grenadiers rekenen ze op Tao Geoghegan Hart. Ook Jan Hirt is er na zijn sterke Giro van de partij. Movistar rekent dan weer op Enric Mas. Ook Mark Padun zal zich willen bewijzen na zijn 2 ritzeges vorig jaar. Ten slotte is er ook Ben O'Connor die sterker lijkt geworden dan vorig jaar.

Bij de Belgen is het vooral uitkijken naar Wout Van Aert, die zich verder voorbereidt op zijn jacht naar groen. Ook Dylan Teuns zal zich willen tonen in het middengebergte en het slotweekend.

Onze sterren:

**** Primoz Roglic

*** Jonas Vingegaard, Ben O'Connor

** Enric Mas, Tao Geoghegan Hart, Jan Hirt

* Brandon McNulty, Jack Haig, Damiano Caruso, David Gaudu, Mark Padun