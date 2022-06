🎥 Wout van Aert sprint naar zege in eerste etappe Dauphiné

Na bijna anderhalve maand zonder koers heeft Wout van Aert meteen toegeslagen op zijn eerste koersdag na Luik-Bastenaken-Luik. De Belgische kampioen haalde het in een sprint en zal morgen de gele trui dragen.

De traditionele vlucht van de dag werd gevormd door Maxime Bouet, Pierre Roland en onze landgenoot Laurens Huys van Intermarché. In die vlucht verzekerde Rolland zich van de bollentrui maar veel ruimte kregen ze niet.

Op de laatste klim van de dag moesten veel sprinters lossen waardoor de kansen voor Wout van Aert stegen om de eerste etappe van de Dauphiné op zijn naam te zetten. Honoré probeerde de dans nog te ontlopen met een aanval maar de mannen van Ineos hielden de boel samen vooraan. Uiteindelijk kwamen ook nog Trek en Jumbo helpen om het groepje met onder andere Groenewegen op afstand te houden.

Hayter was de eerste die zijn neus aan het venster stak in de sprint maar Wout van Aert kwam langs de Brit en ging er makkelijk over om opnieuw de openingsrit in de Dauphiné op zijn naam te schrijven. Hayter werd tweede, Quinn derde. Jasper Stuyven (6) en Maxim Van Gils (8) eindigden ook nog in de top 10.