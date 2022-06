Heel sterk: jonge Arnaud De Lie is veel sterker dan alles en iedereen in Ronde van Limburg

Op pinkstermaandag was er de Ronde van Limburg. En daarin kregen we uiteindelijk de sprint die we verwacht hadden.

De voorbije dagen werd het peloton een paar keer verrast door vooruitblijvende vluchters, in de Ronde van Limburg zou dat niet gebeuren. Vijf (en later vier) vluchters probeerden het, maar werden vrij snel ingerekend door een controlerend peloton tussen Hasselt en Tongeren. Sprint in Tongeren In de slotfase probeerde Renard het nog even, maar ook zijn poging was er snel aan voor de moeite en dus kregen we de verwachte sprint op het plaatselijke rondje. Onder meer Cavendish en Thijssen raakten betrokken in een valpartij op drie kilometer van de streep, waardoor zij hun kansen niet konden vrijwaren. Uiteindelijk was het daardoor een sprint met een kleinere groep, waarbij Arnaud De Lie zijn zesde van het seizoen pakte.