Karl Vannieuwkerke met felle boodschap na gedoe rond seingever: "Zonder hen geen koers, zonder hen geen sport"

De seingevers, ze zijn wel degelijk nog steeds onmisbaar in de koers. Die boodschap werd nog eens herhaald door Karl Vannieuwkerke tijdens de Ronde van Limburg.

Onderweg naar Tongeren ging het nog een keertje over het moeilijke werk dat seingevers soms hebben in de koers.

Zo is er het verhaal van Brent van Moer, die in 2021 de verkeerde kant werd opgestuurd door een seingever. "Alle begrip voor het verhaal achteraf", aldus Vannieuwkerke bij Sporza.

Zonder hen geen sport

"Buurman maakte er een nummer van: "In het oog van de orkaan". Ik schrok ervan hoelang hij van de motor is gebleven na die situatie", pikte Sven Nys in.

"Alain Simon is zijn naam", aldus Vannieuwkerke weer. "Iedereen keek naar hem, dat had mentale gevolgen. Maar seingevers en vrijwilligers zijn héél belangrijk. Zonder hen geen koers, zonder hen geen sport. Inzet voor de sportbeleving is immens belangrijk. Gewoon blijven doen dus!"