Leukemie vastgesteld bij drievoudig Tourwinnaar: "Gelukkig behandelbaar en niet levensbedreigend"

Even schrikken met nieuws over een drievoudig Tourwinnaar. Er is leukemie vastgesteld bij één van de legenden uit de wielergeschiedenis.

Greg LeMond, winnaar van de Tour in 1986, 1989 en 1990, schreef een statement op zijn persoonlijke website. "Het doel van deze verklaring is om jullie te laten weten dat bij mij chronische myeloïde leukemie werd vastgesteld", valt LeMond meteen met de deur in huis. "Gelukkig is dit type van kanker behandelbaar en niet levensbedreigend."

OPGELUCHT

De Amerikaan doet ook het verhaal over hoe hij erachter kwam dat hij die ziekte heeft. "Ik had al een paar weken last van vermoeidheid, wat me ertoe aanzette me te laten onderzoeken. Vorige vrijdag heb ik de formele diagnose gekregen. Je wilt nooit het woord kanker horen vallen, maar ik moet toegeven dat ik enorm opgelucht ben dat ik weet waarom me zo slecht voelde."

Nu de diagnose bekend is, kan er dus ook naar gehandeld worden. "Mijn dokters en ik hebben beslist om deze week met een behandeling te beginnen", bevestigt de voormalige wielerkampioen. "De prognose op lange termijn is zeer gunstig."